Tentano di sfondare vetrata dell'area di servizio, ma scatta l'allarme

Due banditi incappucciati e armati di mazza hanno tentato di sfondare la porta di ingresso dell’area di servizio dell’impianto di distribuzione carburanti “Q8” di via Unità d’Italia, nella zona di San Giusippuzzu. Hanno provato e riprovato più volte a sfondare il vetro blindato, ma i colpi di mazza hanno fatto scattare l’allarme. Quindi, i due malviventi non hanno potuto far altro che scappare velocemente.

La zona subito dopo è stata raggiunta dalle pattuglie della sezione Volanti della Questura di Agrigento. I poliziotti hanno avviato le ricerche, ma dei delinquenti nessuna traccia. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza. Nelle immagini si vedono due uomini, giovani, incappucciati. Avviate le indagini per danneggiamento aggravato e tentato furto.

