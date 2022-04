Topi d'appartamento portano via preziosi e 15mila euro in contanti

Dopo avere rotto una finestra, si sono intrufolati, tra le 9,30 e le 11,30 del mattino, in un’abitazione di contrada “Adragna”, a Sambuca di Sicilia, e approfittando della momentanea assenza del proprietario, si sono impossessati di una cassetta di metallo, contenente oggetti in oro, e ben 15 mila euro in contanti.

Pubblicità

A fare la scoperta della “visita” dei ladri, è stato lo stesso padrone di casa, un pensionato, sessantaduenne, del luogo, che vive da solo. L’uomo ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione di Sambuca di Sicilia. Sono state avviate subito le indagini per provare a risalire ai ladri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA