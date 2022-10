Torna il treno storico Agrigento Bassa-Porto Empedocle: tappa anche a "Vigata"

Torna il treno storico della Fondazione FS sulla linea turistica Agrigento Bassa - Porto Empedocle. L'appuntamento è per domenica 6 novembre con partenza dalla stazione di Palermo Centrale alle ore 7.50. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Bagheria (8.06), Termini Imerese (8.29), Roccapalumba - Alia (9.12), Cammarata San Giovanni Gemini (09.43), Aragona Caldare (10.46), Agrigento Bassa (10.59).

Pubblicità

Alle 11.15 il treno raggiungerà la stazione "Tempio di Vulcano", ubicata nel cuore della Valle dei Templi e recentemente riqualificata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Qui i viaggiatori avranno l’opportunità di scendere e trascorrere una giornata all’interno del Giardino della Kolymbethra accompagnati dalle guide del Fondo Ambiente Italiano. Inoltre, come per tutte le prime domeniche del mese, l’accesso al Parco Archeologico sarà gratuito.

Chi opterà per proseguire il viaggio fino a Porto Empedocle potrà raggiungere in treno l’ottocentesca stazione di Porto Empedocle Centrale, con arrivo alle 11.33. I viaggiatori potranno visitare il Parco Ferroviario per poi proseguire il tour alla scoperta di Porto Empedocle con le guide della locale sezione dell’Archeoclub, che propongono tre percorsi di visita tra il centro storico della letteraria "Vigata", il Lido Marinella e la leggendaria Scala dei Turchi. Il treno di ritorno per Palermo partirà dalla stazione di Porto Empedocle Succursale alle 17.07 e da Tempio di Vulcano alle 17.15 con arrivo a Palermo previsto per le 20.26

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA