Tornano nel luogo del furto e portano via altro materiale dal cantiere

I ladri sono tornati a colpire, per la seconda volta nel giro di una settimana, nel cantiere allestito alla scuola “Rapisardi” di via Rosolino Pilo, a Canicattì. Anche in questo caso portati via grossi cavi elettrici di rame. Ad indagare, dopo aver raccolto la denuncia, sono i carabinieri della Compagnia cittadina.

Pubblicità

Nell’episodio precedente, invece, i ladri erano riusciti a portar via faretti, quadri elettrici, decine di metri di filo già posizionati sui muri della struttura, che erano pronti per essere collocati, e delle prolunghe elettriche. Nell’ultima incursione sono stati portati via 100 metri di cavi di grosso diametro, per un ammontare del danno di circa 3 mila euro. Quasi sicuramente ad agire è stata la stessa “mano” criminale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA