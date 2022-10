Tragedia a Favara, bidella prende servizio ha un malore e muore

Era appena arrivata a scuola, e da lì a poco, avrebbe iniziato la giornata di lavoro. All’improvviso è stata colta da un improvviso malore. Una 63enne, collaboratrice scolastica, di Favara è morta, pare, stroncata da un infarto fulminante. Inutili i soccorsi allertati dal personale dell’istituto scolastico. E’ accaduto all’interno dell’istituto “Martin Luther King” di Favara.

Per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Tenenza di Favara. Dolore e cordoglio per il tragico decesso della bidella, particolarmente apprezzata dalla comunità scolastica, e non solo, per le sue doti umane e professionali.

