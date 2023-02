Tragedia di Lampedusa: due salme verranno seppellite al cimitero di Comitini

Domani 7 febbraio alle ore 9, presso la chiesetta del cimitero comunale di Comitini, si terrà un momento di preghiera per le salme di due povere naufraghe: Rokia, una bambina originaria della Costa d'Avorio e una donna di cui purtroppo non si conosce l'identità, che hanno perso la vita in mare durante una traversata, a poche miglia dalla costa di Lampedusa. Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha invitato ad intervenire tutta la cittadinanza per dare un estremo saluto a queste due salme.

