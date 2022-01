Tragedia a Porto Empedocle: ventunenne muore per un incidente con la moto

Un’uscita di gruppo tra amici con le motocross è finita in tragedia questa mattina nei pressi di Porto Empedocle.

Un 21enne di Agrigento, Salvatore Camilleri, è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un albero.

Sono stati gli amici con cui era uscito a chiamare immediatamente i soccorsi che sono intervenuti.

Fatto arrivare anche un elicottero per tentare di trasportare in fretta il ragazzo nel più vicino ospedale ma quando gli operatori sono arrivati non c’è stato nulla da fare.

