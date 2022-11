Tragedia sfiorata in via Unità d'Italia ad Agrigento

Ad Agrigento, in via Unità d’Italia, ieri sera, poco dopo le ore 23:30, nel corso della tempesta di vento e pioggia che ha imperversato sulla città, un palo dell’illuminazione pubblica si è abbattuto sulla strada cadendo su un’automobile Opel in transito con una coppia a bordo, e sfondando il parabrezza. In loro soccorso sono intervenuti altri automobilisti in transito e i gestori di un ristorante nei pressi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le Volanti della Polizia. Nessuna grave conseguenza. Solo tanta paura.

