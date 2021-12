Tre ubriachi alla guida pizzicati dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Agrigento hanno sorpreso tre ubriachi alla guida. Il primo in via Imera: un uomo di 38 anni di Agrigento con 2,64 grammi di alcol per ogni litro di sangue. E poi al viale delle Dune a San Leone: un uomo di 30 di Aragona con 1,05 grammi di alcol per litro di sangue. Ed un altro di 31 anni, di Palma di Montechiaro, con 0,82 grammi di alcol per litro di sangue. I tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento. E gli è stata ritirata la patente di guida.

