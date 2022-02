Trentasettenne, fermato dai carabinieri, è finito nei guai

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno controllato in via Bruccoleri in automobile un uomo di 37 anni risultato con patente di guida revocata. I militari, anche a fronte dell’irrequietezza manifestata, hanno ritenuto opportuno effettuare una perquisizione, e gli sono stati sequestrati 4 grammi di cocaina divisi in 3 dosi, 2 grammi di hashish, e 10 grammi di mannitolo, una sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e guida con patente revocata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA