Troppi alunni positivi ed il sindaco anticipa le vacanze di Natale

Vacanze di Natale anticipate per tutti gli studenti di Cattolica Eraclea. “Considerato l’aumento dei contagi nel nostro paese - il sindaco di Cattolica Eraclea Santino Borsellino - soprattutto tra gli studenti, ho emanato un’ordinanza per limitare l’insorgere di ulteriori focolai, concordata con il dirigente scolastico e con il responsabile dell’igiene pubblica di Ribera, sospendendo la didattica in presenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, fino al prossimo 22 dicembre. È fondamentale - continua il primo cittadino - osservare tutte le misura igienico sanitarie, di mantenere un atteggiamento responsabile per fermare il propagarsi del virus. Invito inoltre tutti a vaccinarsi, è fondamentale”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA