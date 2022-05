Trovati fondi per sistemare contrada Bocca di Capra

Venerdì scorso, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la finanziaria 2022 e nel contempo è stato votato, su proposta del deputato agrigentino di "Prima L'Italia", Carmelo Pullara, un emendamento che prevede lo stanziamento di 61mia euro per lavori di miglioramento della viabilità in contrada Bocca di Capra.

"Un finanziamento - dice il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane - che sappiamo non sarà risolutivo, ma che servirà però a migliorare di gran lunga la transitabilitá di una strada che allo stato attuale versa in pessime condizioni, nell'attesa di un futuro finanziamento al quale stiamo già lavorando e che risolverà definitivamente il problema. Ringrazio pertanto l'assessore con delega alla viabilità rurale, Vincenzo Russotto, per aver seguito l'iter e l'On. Carmelo Pullara, per l'attenzione riservata al nostro territorio".

