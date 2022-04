Tutto pronto per lo Sciacca Comics

A Sciacca domani sabato 23 e poi domenica si svolgerà, al Museo del Carnevale, dalle ore 16 in poi, la terza edizione di Sciacca Comics, la fiera del fumetto e del videogioco, organizzata dall’associazione culturale Sciacca Musicarte 33, con, tra gli altri, Luca Castronovo e Alfonso Di Leo, e con il patrocinio del Comune di Sciacca. In scaletta tornei di magia, spade laser, tornei di giochi, e sfilata cosplayer. L’ingresso è gratuito con green pass, per il rispetto delle norme anti-covid.

