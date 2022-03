Uil Poste, congresso provinciale molto partecipato

Si è svolto oggi il diciottesimo congresso provinciale della Uil Poste di Agrigento. Tutti presenti gli aventi diritto ai lavori che sono stati introdotti dal segretario provinciale della categoria, Carmelo Di Bennardo e dal segretario generale, Gero Acquisto. Hanno preso parola anche il segretario regionale della Uil Poste, Umberto Gentile e, quello nazionale, Pina Esposito.

Le dichiarazioni del Segretario Generale della C.S.T UIL di Agrigento, Gero Acquisto: "on oggi anche la provincia di Agrigento si avvia a celebrare i congressi di oltre 15 categorie, siamo una grande organizzazione sindacale che negli ultimi anni ha visto crescere in modo tangibile e sostanziale la propria consistenza organizzativa in provincia.In un contesto socio-economico disastrato essere punto di riferimento per i lavoratori e cittadini della nostra provincia è grande motivo d'orgoglio mio personale e di tutta la squadra territoriale. Concluderemo il nostro percorso congressuale territoriale il 3 giugno con il congresso della confederazione".

