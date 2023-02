Umberto Guidoni e la lezione "spaziale" ai ragazzi del Comprensivo Manzoni di Alessandria della Rocca

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Alessandria della Rocca, nell'Agrigentino, diretto dalla Prof.ssa Rosaria Provenzano, hanno vissuto un’esperienza "spaziale", organizzata dalla docente Adriana Sardo e cioè una lezione, in videoconferenza, con l'astronauta Umberto Guidoni.

Pubblicità

Guidoni, astronauta, astrofisico, scrittore e divulgatore scientifico, è un emblema eccellente dell’Italia nel mondo. Ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle e nel 2001 è stato anche il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale.

Con il supporto di uno straordinario video, Umberto Guidoni ha raccontato la sua esperienza a bordo dello Space Shuttle, ha descritto come si vive sulla ISS ed ha ripercorso le tappe che un astronauta deve seguire per ottimizzare la sua preparazione fisica e tecnica.

Poi si sono succedute le numerose domande dei ragazzi, sui più svariati argomenti, a cui Guidoni ha risposto con semplicità, con gentilezza ed altissima professionalità, rendendo, anche tematiche complesse, comprensibili al suo giovanissimo pubblico.

I ragazzi, incantati, hanno partecipato, con curiosità, molto interesse e grande emozione, a questo viaggio virtuale oltre i confini della Terra.

L’insegnante Adriana Sardo, organizzatrice dell’evento, ha sottolineato come sia stato un onore conoscere l’illustre astronauta: «Questo incontro ha rappresentato una preziosa occasione formativa, in quanto, ha suscitato, negli alunni, il desiderio di scoprire, esplorare e conoscere, invitandoli anche a riflettere su come profondo impegno, perseveranza, passione e studio accurato possano consentire la realizzazione di grandi sogni».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA