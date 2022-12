Un cane morto in un sacco davanti la casa del presidente del Consiglio comunale di Sciacca

Un inquietante messaggio è stato mandato all’attuale presidente del Consiglio Comunale di Sciacca Ignazio Messina. Ieri pomeriggio davanti la sua abitazione in contrada Cutrone, a Sciacca, è stato ritrovato un sacchetto nero al cui interno si trovava un cane ucciso e in avanzato stato di decomposizione. Ad accorgersi del fatto è stato lo stesso Ignazio Messina di rientro nella propria abitazione.

La testa del cane fuoriusciva dal sacchetto che è stato lasciato aperto. Subito sono stati avvertiti i carabinieri che sono giunti sul posto insieme al magistrato di turno. Anche la responsabile del servizio veterinario di Sciacca è intervenuta per cercare di risalire al proprietario del cane attraverso l’eventuale presenza di un microchip, ma l’animale non ne era provvisto. Stamattina Ignazio Messina si è recato presso la caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Non v'è dubbio che la famiglia di Messina è rimasta turbata da questo macabro ritrovamento.

Al momento il Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione lasciando ai carabinieri il compito di accertare i fatti a tutela della propria incolumità. Ignazio Messina, è giusto ricordarlo, dopo aver sfiorato l'elezione a sindaco al primo turno nel giugno scorso, è ora impegnato nel ricorso al Tar per far ricontrollare le schede nulle du alcune sezioni.

