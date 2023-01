Un Centro spazio vitale a Lampedusa

Lampedusa e la sanità non hanno, purtroppo, mai avuto un buon feeling. Ma la musica, grazie all'impegno profuso dall'amministrazione comunale guidata da Filippo Mannino e alla caparbietà, in particolare, del vicesindaco, Attilio Lucia, è cambiata. Infatti, grazie anche all'accordo con l'Asp di Palermo di cui Lampedusa e Linosa fanno parte, è nato il Centro spazio vitale che è già operativo da qualche giorno, ma che ben presto verrà inaugurato. Queste le figure professionali che operano all'interno: fisiatra, neuropsichiatra infantile, neurologo, logopedista, neuropsicomotricista, fisioterapista, assistente sociale e operatore socio sanitario. Tutti servizi che vengono erogati in maniera gratuita.

Per tutto il mese di gennaio, inoltre, sarà possibile effettuare la rieducazione all'utilizzo della funzionalità che sono state compromesse da patologie o traumi, stimolare le funzionalità che non si sono naturalmente sviluppate nel corso della crescita. I professionisti, in condizioni particolari, offrono anche un servizio a domicilio.

