Un Concorso di idee per la riqualificazione manutentiva e valorizzazione del Muro di via Roma

L’Amministrazione di Palma di Montechiaro ha lanciato oggi il CONCORSO DI IDEE per la Riqualificazione manutentiva e valorizzazione del Muro di Via Roma con la realizzazione di un’opera titolata “Le Tre Religioni Monoteiste”.

L’idea è stata messa a punto dal gruppo di lavoro culturale “Io Sono PALMA “ che ha valutato e scritto all’interno del bando che:

<<La Finalità del concorso è quella di continuare ad innescare un processo virtuoso di rigenerazione urbana, attraverso l'acquisizione di una proposta progettuale su un'idea di base già individuata, ed in particolare la realizzazione di un'opera permanente denominata “Le tre religioni monoteiste”. L' obiettivo è quello di dare pari dignità e diritto, alle principali vocazioni religiose praticate dalla popolazione di Palma di Montechiaro nei secoli: la religione cristiana, la religione islamica e quella ebraica. La realizzazione dell'opera mira inoltre a rinsaldare il legame con le origini, essendo la Città di Palma crocevia di passaggio e di insediamento di diversi popoli che hanno determinato la cultura e la tradizione di questa Città così contaminata negli usi, nei costumi, nella lingua, nell'architettura, nella gastronomia. Un melting pot naturale che ha portato come risultato all'abitudine, alla condivisione, all'accoglienza>>.

Il presente bando pubblico introduce anche un altro passo importante per il Comune di Palma, il concorso è gestito, infatti, da una piattaforma telematica della Società DigitalPa, che garantirà l’anonimato dei partecipanti attraverso lo sviluppo della procedura in due fasi: nella prima si potrà partecipare con la sola documentazione tecnica inerente gli elaborati progettuali richiesti, dopodiché una commissione appositamente nominata procederà, secondo criteri di valutazione precisi e relativi punti assegnati, alla definizione della graduatoria. Solo una volta ottenuta questa, la piattaforma permetterà al partecipante di procedere alla seconda fase ovvero al caricamento della documentazione amministrativa per consentire all’Amministrazione di conoscere l’identità del vincitore, il quale si aggiudicherà di riflesso le fasi successive della progettazione.

Il Sindaco Stefano Castellino ringrazia per questo prezioso lavoro l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Palma di Montechiaro.

Per partecipare al concorso di idee, e prendere visioni di scadenze e condizioni di partecipazione cliccare sul seguente link:

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/1

Ci auguriamo che si possa ricevere un numero copioso di proposte provenienti dai tecnici della Nostra Città e da tutta Italia, così da avere un apporto completo e variegato di competenze e, appunto, di idee.

Questo bando rappresenta il primo di una lunga serie di concorsi di idee/progettazione che l’Amministrazione Castellino lancerà da qui a breve saranno lanciati per l’acquisizione di progetti, da finanziare, in particolare, nell’ambito della misura PNRR.

