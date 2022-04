Un convegno per salvare il piccolo borgo tramite il turismo

Domani, mercoledì 20 aprile, nei locali del convegno Revitapolis organizzato da Fontes Episcopi con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, Proloco Aragona, Facilmente e Bavicon si svolgerà un convegno sul tema dei piccoli borghi che sono a rischio spopolamento. Dai lavori, si spera possano venire fuori delle soluzioni per sviluppare il settore del turismo e creare nuove reti economiche.

Considerato che si parlerà di un argomento che tocca tutta la comunità da vicino e che merita l'attenzione di tutti i soggetti attivi sul territorio, dagli enti pubblici fino ai privati cittadini passando per le attività commerciali, gli organizzatori sperano che intervengano quante più persone possibili.

"La rinascita di Aragona - si legge in una nota - è possibile solo se ognuno di noi darà il proprio contributo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA