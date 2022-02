Un corso di informatica per contrastare il divario digitale generazionale

L'Ada, la Uil Pensionati e la Camera Sindacale Territoriale Uil di Agrigento sono liete di annunciare l'inizio del primo corso di informatica per contrastare il divario digitale generazionale. Da sempre impegnati nella tutela dei lavoratori e nella salvaguardia dei diritti dei cittadini, oltre che nell'offerta di servizi di assistenza fiscale e previdenziale, questo sarà il primo di una serie di incontri volti a migliorare e semplificare notevolmente la vita non solo degli anziani ma anche di tutti coloro i quali trovano difficoltà nell'approccio alle nuove tecnologie.

Il Segretario Generale della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, Il Presidente dell'Ada di Agrigento, Carlo Florio e il Segretario della Uil Pensionati Giovanni Miceli sono soddisfatti delle numerosissime richieste giunte per la partecipazione al corso, ritenendo questa prima occasione solo l'inizio di una serie di opportunità create dalla Nostra Organizzazione.

