Anche Agrigento torna al centro dell'agenda regionale grazie ad una norma della finanziaria a firma dell'On. Carmelo Pace.

"Mi riferisco - dice il Commissario cittadino di Agrigento della Dc, Maurizio Buiggea - alla previsione di un fondo specifico per il centro storico di Agrigento per un importo di 1,4 milioni oltre che di un capitolo dedicato ai siti Unesco di ben 20 milioni di euro . La norma impone l'utilizzo di questi fondi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture urbane, lo sottolineo per evidenziare la conoscenza e sensibilità dell'onorevole Pace nei riguardi del nostro territorio. Un finanziamento importante, dunque, che servirà a tutelare e valorizzare non solamente la Valle dei Templi ma la città dove sorge il sito Unesco nel suo complesso.

Ringrazio l'On. Pace per questo importante risultato ottenuto a vantaggio della città di Agrigento e delle altre realtà Sicilane dove insistono i siti Unesco".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA