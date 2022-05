Un'opera pittorica di Rino Petix ceduta all'Ordine dei Cavalieri di San Giorgio per un'asta benefica

L’Ordine dei "Cavalieri di San Giorgio “la Bandiera di Palma”, sempre più a fianco delle famiglie più fragili di Palma di Montechiaro.

Il “Banco Alimentare Sicilia Occidentale” struttura di Palma di Montechiaro, gestito dall’Organizzazione di volontariato, sempre più presente ad aiutare chi ha più bisogno, anche tassandosi per coprire le spese di trasporto degli alimenti da Palermo ai magazzini del centro abitato.

"A tal proposito - dice la presidente Giusi Taibi - si ringrazia Isaform, con sede in Via Togliatti, che gratuitamente ha messo a disposizione i locali necessari per la distribuzione.

E, questo mese l’arte è arrivata a supporto dell’iniziativa caritativa. Infatti, l’artista siciliano Rino Petyx, ha donato all’Ordine dei Cavalieri una sua opera a matita e carboncino (50x70), la prima delle sei che andranno, insieme, a formare un album illustrativo delle bellezze di Palma di Montechiaro. L’opera verrà sorteggiata e l’intero ricavato verrà destinato per coprire le spese che man mano devono essere affrontate dall’organizzazione di volontariato.

Dopo il sorteggio l’artista incontrerà il/la vincitore/trice, ed in presenza firmerà l’opera. Lo stesso avverrà nei mesi successivi, fino al completamento dell’intero album pittorico.



