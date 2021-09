Un app per avvicinare sempre più i cittadini al comune

Il Comune di Palma di Montechiaro, all’interno del processo di modernizzazione portato avanti dall’Amministrazione Castellino, consente con un nuovo strumento ai cittadini la possibilità di essere costantemente in contatto con l’attività amministrativa.

Grazie all’app “Palma di Montechiaro”, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet Android e IOS, il Comune veicolerà le informazioni in modo rapido ed efficace.

Saranno comunicate in tempo reale notizie su guasti e disservizi o avvisi di emergenze di protezione civile, ma anche eventi e iniziative in programma, promuovere sondaggi d’opinione e tanto altro ancora.

L’app, oltre che scaricabile dagli store: Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=digital.comune.palmadimontechiaro - IOS:

https://apps.apple.com/us/app/palma-di-montechiaro/id1578917040 è anche visualizzabile all’indirizzo: https://palmadimontechiaro.comune.digital.

Il Sindaco Stefano Castellino ringrazia l'assessore Salvatore Acri per aver seguito la realizzazione di questo importane progetto.

"Un ulteriore passaggio - dice Castellino - verso il “futuro”, un modo innovativo, facile ed immediato per avvicinare la Citta al Palazzo Comunale e far conoscere la nostra Città anche a coloro i quali la vorranno visitare, diventando anche uno strumento importantissimo per le attività imprenditoriali del territorio, una vera e propria “vetrina” per presentare prodotti e servizi, offrire promozioni e agevolazioni pensate per i clienti che scaricheranno l’App. Un ulteriore metodo per essere vicini ai cittadini con trasparenza e voglia di essere comunità, un importante elemento di partecipazione: il Comune parlerà alla comunità ed ascolterà i cittadini".

