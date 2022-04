Una mostra permanente sui dinosauri al Planetario

Sabato prossimo, 9 aprile, al Planetario di Agrigento, in contrada Borsellino, lungo la strada statale 118, sarà inaugurata, alle ore 18, la mostra “Akrasauro”, organizzata da Luca Castronovo. Saranno esposti al pubblico alcuni pezzi della sua collezione privata, tra cui varie riproduzioni in scala reale di resti fossili dei rettili preistorici, ma anche alcuni esemplari originali. La mostra, che alcuni anni addietro è stata esposta nella Fiera Expò di Agrigento, sarà permanente nel Planetario di Agrigento, con visite guidate. Per prenotazioni e appuntamenti telefonare al numero 0922 40 31 44 o consultare il sito internet www.planetarioagrigento.it

