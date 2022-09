Una serata danzante ad Agrigento a favore dei soggetti ipovedenti

Sabato 17 settembre, alle ore 20,30, al Club Nautico Punta Piccola di San Leone, è stata organizzata una una serata danzante con ricca apericena e gradite sorprese. Il tutto in segno di solidarietà. Ad organizzare l'evento, il Lions Zolfare che per la festa di fine estate ha voluto allestire una iniziativa a favore dei bimbi ciechi ed ipovedenti. Il ricavato della serata, infatti, sarà distribuito tra le famiglie che versano in situazioni di fragilità economica, per poter fruire della riabilitazione visiva gratuita. Tra i protagonisti della serata Dj Jo' Corbo e Andrea Donzella che alla consolle faranno ballare fino a notte fonda.

