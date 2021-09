Stasera, mercoledì 8 settembre, in Piazza Giulio Tomasi (Villa Comunale), a Palma di Montechiaro, con inizio fissato per le ore 21, gli artisti di strada diretti dal mago MAX vi aspettano per una serata all'insegna della magia.

"Tutto si svolgerà - dice il sindaco, Stefano Castellino - nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid".

