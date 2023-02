Unghia, la palmese, Gabriella Palermo campionessa mondiale

Grande riconoscimento per una giovane di Palma di Montechiaro, Gabriella Palermo di 22 anni. Si è classificata al primo posto al concorso mondiale, svoltosi on line ed in collegamento con Las Vegas, nella specialità “Unghie”, categoria “Turchese”. Da cinque anni, Gabriella Palermo, frequenta ha questa passione per le unghie e, attualmente, frequenta l’Accademia “Solo tu donna” di Canicattì. E’ stata una delle docenti della stessa Accademia, Linda Russo, a convincerla a partecipare al concorso.

“Non me lo sarei mai aspettato di vincere questa competizione considerato il fatto che c’erano decine e decine di concorrenti da tutto il mondo – dice Gabriella Palermo – Non riuscivo a credere alle mie orecchie quando ho sentito dal presentatore che avevo vinto. Questo successo lo voglio dedicare alla mia docente, Linda Russo, ed alla mia famiglia che mi ha sempre spalleggiato in questo mio percorso”. Questo concorso americano è una delle vetrine più importanti al mondo del settore bellezza, proprio per questo motivo, partecipare a questa competizione significa potere ambire ad una carriera importante. "Non mi sono di certo montata la testa - conclude Gabriella Palermo - sono una ragazza che sa tenere i piedi a terra, però, un futuro lavorativo in questo campo è un fatto assodato, sono stata fin da subito colpita da questa passione per le unghia e c'è da dire che è una febbre a livello mondiale, la stragrande maggioranza delle donne, oggi più di ieri, ci tiene parecchio ad avere le unghia come si deve".

