Vaccino in piazza, un successo a Raffadali

Ha riscosso tanta partecipazione l’iniziativa di incentivo alla campagna vaccinale intitolata “Hub a casa tua”, che si è svolta per tre giorni, su iniziativa dell’Azienda sanitaria, a Raffadali in piazza Progresso. Sono stati 300 i cittadini che si sono vaccinati: 66 lunedì 20 settembre, 94 martedì, e 140 ieri. Si prosegue oggi giovedì 23 settembre, fino a domenica 26, nei Comuni di Ravanusa e Campobello di Licata. A Ravanusa in piazza 25 aprile. E a Campobello tra l’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” e piazza 20 settembre. Per accedere al servizio, disponibile senza prenotazione per tutti gli over 12, è sufficiente esibire la tessera sanitaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA