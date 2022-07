Vasto incendio a Palma di Montechiaro, tempestivo intervento dei Falchi

Momenti di apprensione ieri pomeriggio, a Palma di Montechiaro, in via Martiri delle Foibe per un incendio nella zona a monte. Le fiamme molto alte si stavano sempre più propagando, proprio per questo motivo, è entrata in azione con i propri mezzi la locale protezione civile con i Falchi che nel volgere di poco tempo hanno domato le fiamme. Non è stato il primo intervento dei Falchi e non sarà l'ultimo in questa caldissima estate 2022. I Vigili del fuoco, difficilmente, possono rispondere in maniera tempestiva a tutte le chiamate perché di incendi, negli ultimi tempi, se ne registrano a decine in tutta la provincia, ecco perché diventa fondamentale il lavoro della protezione civile comunale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA