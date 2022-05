Venticinquesima bandiera blu per il mare di Menfi

Il Lido Fiori Bertolino di Menfi anche per quest'anno conferma la Bandiera Blù per l'acqua più limpida. Malgrado le mareggiate dello scorso mese di novembre, il problema al costone dove è ubicata l'antica Torre, il mare di Porto Palo si conferma uno dei migliori della penisola. Un bel biglietto da visita per una cittadina che punta molto sul turismo per un riscatto economico e sociale. Purtroppo, i segni di quelle mareggiate, in alcuni punti sono ancora evidenti, ma per fortuna qualcosa comincia a muoversi. Ormai, Menfi è un habituè, sono 25 anni che ottiene questo riconoscimento, ma è opportuno accelerare i tempi per sistemare l'intera borgata anche per accogliere nel migliore dei modi i visitatori che arrivano da ogni parte del mondo. Le cinque vele sono nulle se non si organizza un contorno di decoro e pulizia. I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

La Sicilia sale a undici Bandiere blu ma perde una posizione nella classifica delle spiagge di eccellenza, piazzandosi al nono posto in Italia. Tra le 427 spiagge premiate per la qualità del mare e per i servizi entra Furci Siculo nel Messinese, che si affianca alle confermate Roccalumera, Alì Terme, Lungomare Santa Teresa di Riva, Spiaggia Lampare a Tusa e Acquacalda a Lipari: tutte della provincia dello Stretto. Completano l'elenco delle Bandiere blu Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo, il primo tratto di Ciriga a Ispica, Marina di Ragusa nel Ragusano oltre al Lido Fiori Bertolino di Menfi (provincia di Agrigento).

