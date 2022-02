Ventitré comuni dell'agrigentino uniscono le forze per la progettazione

E’ stato firmato oggi, nell’aula consiliare del comune di Sciacca, il protocollo d’intesa tra 23 sindaci della Provincia di Agrigento per il recepimento e la progettazione in sinergia sui Fondi del Pnrr, destinati al territorio sicano. A firmare il protocollo sono stati i sindaci di Sciacca, Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Villafranca Sicula, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, San Giovanni Gemini, Naro e Ravanusa.

Si legge nel documento sottoscritto: “I Soggetti sottoscrittori, nelle rispettive qualità e per le loro specifiche funzioni istituzionali, sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa per implementare le necessarie strategie con approccio incrementale ed adattivo e conseguire gli obiettivi ed utilizzare i benefici finanziari derivanti dagli strumenti e dai programmi stabiliti dal “Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, dal “Next Generation EU”, dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, dal “Piano Sud 2030” e dagli strumenti programmatici operativi consequenziali, quali i Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi della Regione Sicilia (POR) nell’ambito della programmazione 2021-2027 e del regime transitorio della Programmazione dell’UE 2014-2020. A tal fine, avviano la costituzione di un partenariato pubblico per la messa in rete e ottimizzazione dei servizi comunali esistenti e per la programmazione ed attuazione della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo dell’Area Vasta Sicani, attivando ogni azione, procedura e/o strumento per lo sviluppo economico, sociale e culturale di tale Area”.

