Verde pubblico: accordo tra comune di Siculiana e gli agronomi

Il Comune di Siculiana, presieduto dal sindaco Giuseppe Zambito, e l’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento hanno stipulato una convenzione per la tutela e la valorizzazione del verde pubblico. La presidente dell’Ordine degli agronomi, Maria Giovanna Mangione, spiega: “Il documento, che sarà nelle prossime settimane sottoscritto da diversi altri centri della provincia, non ha avrà costi per il Municipio e permetterà di sviluppare attività di studio e ricerca nel settore ambientale e avviare iniziative per la diffusione della cultura della difesa del patrimonio paesaggistico, ambientale e forestale anche attraverso l’organizzazione di eventi divulgativi e di approfondimento”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA