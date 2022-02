Vertici del nostro quotidiano a Sciacca per tenere saldi i legami con il territorio

Tappa saccense ieri per il direttore editoriale e il direttore responsabile del nostro giornale. Domenico Ciancio e Antonello Piraneo sono stati ricevuti il Municipio dal vice sindaco Gisella Mondino e dagli assessori Michele Bacchi e Roberto Lo Cicero, ed a loro hanno illustrato le nuove iniziative che il quotidiano sta portando avanti in Sicilia e nel territorio, nel segno di un rinnovato impegno, tecnologico e culturale, per la Sicilia e per i Siciliani.

Il vice sindaco e assessore alla cultura ha concordato con i responsabili del quotidiano catanese, presente da sempre ogni giorno in provincia di Agrigento ed a Sciacca, un’iniziativa in collaborazione collegata con la storia e la cultura siciliana.

All’incontro hanno preso parte anche i giornalisti Stelio Zaccaria e Giuseppe Recca che rappresentano il quotidiano nel territorio, e Paolo Oliveri della Dse Pubblicità, concessionaria esclusiva per la pubblicità su “LA SICILIA”.

Domenico Ciancio ha donato al Comune di Sciacca il volume “Nobili trame. L’arte tessile in Sicilia dal XII al XIX secolo” di Roberta Civiletto e Salvatore Rizzo, una delle numerose pubblicazione che la Domenico Sanfilippo Editore ha dedicato alla storia ed alla cultura siciliana.

