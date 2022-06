Via della Gioconda, niente decespugliamento, abitanti sul piede di guerra

Via della Gioconda in zona Cannatello ad Agrigento. Purtroppo, anche in questa zona, la situazione igienico sanitaria lascia parecchio a desiderare. La situazione è critica perché non è stato effettuato il decespugliamento essenziale per evitare il proliferare di insetti di ogni genere e ratti. Ma il Comune capoluogo non ha provveduto alle fasi di bonifica della zona che pertanto risulta essere in balia delle erbacce che hanno raggiunto, in alcuni punti, altezze considerevoli. A nulla sono servite le diverse segnalazioni da parte degli abitanti che a gran voce hanno chiesto dai primi giorni del mese di maggio scorso un intervento urgente. Le erbacce sono ancora li e sempre più alte con il pericolo anche per il traffico veicolare, in alcuni punti, si fa fatica a vedere bene la strada e l'altro rischio è che si possano registrare degli incendi. L'erba è così secca che basta poco per andare a fuoco con tutti i pericoli che ne conseguono considerato anche il fatto che la via della Gioconda è molto popolata. I residenti sono arrabbiati con l'amministrazione comunale, si sentono presi in giro, e minacciano anche azioni di protesta. "Paghiamo regolarmente le tasse - dicono - ma senza avere i servizi più elementari. Non è possibile che da oltre 40 giorni i nostri appelli vengano, regolarmente, dribblati. Ci sentiamo cittadini non di serie B che è già grave di per sè, ma di serie C". I residenti si sono quindi rivolti alla nostra redazione nella speranza di smuovere le acque e che il Comune, quindi, possa intervenire in tempi rapidi per risolvere la problematica.

