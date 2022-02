Via libera per costruire 120 loculi ad Agrigento

Il sindaco Franco Miccichè e l’assessore al ramo, Giovanni Vaccaro, hanno provveduto alla consegna dei lavori, per 90mila euro, di ampliamento e completamento di 120 loculi nel cimitero di Piano Gatta. Vaccaro commenta: “Devo ringraziare gli uffici interessati per l’impegno profuso. Finalmente si svuoteranno i magazzini e si darà una degna sepoltura alle salme che erano in attesa. Questo al fine di rendere Piano Gatta funzionale. Ho raccomandato all’impresa che la consegna dei loculi avvenga a blocchi, in maniera da accelerare il processo di sepoltura, in attesa che poi tutte le opere siano concluse nei tempi previsti dall’appalto.”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA