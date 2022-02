Viadotto Morandi, entro un anno apertura totale

Nuova seduta, ieri mattina, della II Commissione consiliare ai Lavori Pubblici del comune di Agrigento, composta dal Presidente, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Fabio La Felice e dai Consiglieri comunali Nello Hamel, Flavia Contino e Valentina Cirino, con all'ordine del giorno l'andamento dei lavori di ripristino del viadotto Morandi di Agrigento.

Pubblicità

"Nel corso della riunione si è fatta una ricognizione delle informazioni acquisite, confermate dall'Assessore al ramo, Gerlando Principato, relative allo stato dei lavori di messa in sicurezza del ponte Morandi - afferma il Presidente, Fabio La Felice - che come tutti sapranno, grazie all'impulso di questa Commissione, la scorsa estate è stato riaperto al traffico veicolare dei beni leggeri, dopo oltre 1500 giorni di chiusura. Abbiamo avuto rassicurazioni da Anas che le restanti opere di ripristino, per le quali sussistono le afferenti coperture finanziarie, verranno completate entro febbraio del 2023, data in cui l'intera arteria stradale verrà restituita al transito e senza limiti di carico. La Commissione vigilerà scrupolosamente sul rispetto dei tempi stabiliti per la consegna dell'opera pubblica ".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA