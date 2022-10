Videosorveglianza potenziata a San Leone di Agrigento

La Giunta comunale di Agrigento ha approvato il progetto per potenziare il sistema di video-sorveglianza al fine di rendere più sicura la frazione balneare di San Leone. Si tratta di 250mila euro di fondi europei per montare telecamere capaci anche di rilevare il numero di targa, dal porticciolo fino al termine del lungomare, compresi gli accessi. L’assessore Francesco Picarella afferma: “Intendiamo intensificare ed estendere le attività di controllo delle Forze dell’ordine in un’area particolarmente complessa dove ricorre un aumento della microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA