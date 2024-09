Ofi, specialisti a confronto su “Aspetti giuridici delle professioni sanitarie in Italia – Attualità e prospettive future”

sanità

I lavori sono in programma sabato, alle 9, nella sala Fazello del museo Griffo di Agrigento

Si intitola “Aspetti giuridici delle professioni sanitarie in Italia – Attualità e prospettive future” il convegno interprovinciale, patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Agrigento e dal Parco archeologico Valle dei Templi, promosso dall’Ordine dei fisioterapisti (Ofi) e dai Tecnici sanitari di Radiologia e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della prevenzione delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, presieduti rispettivamente da Domenico Contino, Vincenzo Santoro e Alessandro Gravina, in programma sabato, alle 9, nella sala Fazello del museo Griffo di Agrigento. L’organizzazione delle attività congressuali come provider è a cura dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), dell’ospedale Oasi Maria SS onlus che dal 1988 opera nel campo della ricerca scientifica e nelle prestazioni di alta specialità.

“I lavori – afferma Domenico Contino, presidente di Ofi Agrigento, Caltanissetta ed Enna – si articoleranno nell’arco dell’intera giornata e riguarderanno i più rilevanti temi di ordine giuridico e a contenuto professionalizzante, legati senza dubbio alle sfide che il mondo sanitario dovrà affrontare nei prossimi anni. Non a caso, tra gli argomenti in programma, si inseriscono anche discussioni sui problemi connessi all’autonomia professionale, agli obblighi formativi, alle responsabilità nell’esercizio professionale, alla comunicazione in ambito sanitario e al riordino della formazione universitaria”.