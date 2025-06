Open Arms soccorre 54 persone, tra cui due neonati, e si dirige verso Lampedusa

Migranti

«È stato un salvataggio complesso», raccontano gli operatori umanitari del veliero Astral

Sono 54 le persone soccorse durante la notte dal veliero Astral di Open Arms su una piattaforma petrolifera abbandonata. Erano partite dalla Libia 5 giorni fa, da tre giorni erano intrappolate sulla piattaforma, raggiunta dopo il naufragio del gommone sul quale viaggiavano. Proprio sulla piattaforma, una delle due donne presenti nel gruppo ha dato alla luce un bambino venerdì scorso, l’altra aveva partorito da pochi giorni. Oltre ai due neonati, tra le 54 persone, anche due bambini molto piccoli.