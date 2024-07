Operaio sepolto dentro uno scavo a Calamonaci, salvato dai vigili del fuoco ma è in gravi condizioni

l'incidente

Si tratta di un 41enne di nazionalità albanese

Incidente sul lavoro in contrada Scirinda, a Calamonaci, in provincia di Agrigento. Ferito in modo grave un operaio albanese di 41 anni, rimasto sepolto durante uno scavo. L’uomo sarebbe caduto all’interno di un fossato e il terreno lo avrebbe ricoperto. A estrarlo sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Sciacca, intervenuti sul posto.

