Ordine architetti Agrigento, Rino La Mendola confermato presidente

professioni

Alfonso Cimino è stato eletto vicepresidente, Giuseppe Mazzotta consigliere segretario e Angela Muratore tesoriere

Si sono chiuse, nella tarda serata di ieri, con lo scrutinio dei voti, le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli architetti per il mandato 2025-2029. Dagli scrutini è uscita nettamente vincente la lista di candidati che faceva riferimento al presidente uscente Rino La Mendola che ha raccolto un consenso pari al 92% dei votanti; a seguire, sono stati eletti tutti i componenti della lista: Giuseppe Antona, Baldo Benigno, Giusi Catalano, Alfonso Cimino, Melinda Drago, Maria Antonietta Diliberto, Luisanna Gulino, Piero Fiaccabrino, Giuseppe Mazzotta, Angela Muratore, Alfredo Pinelli, Patrizia Russotto, Giuseppe Vita e Raimondo Zambuto. Concluse le operazioni di scrutinio, il Consiglio si è immediatamente insediato, confermando all’unanimità Rino La Mendola, nel ruolo di presidente, ed eleggendo le cariche istituzionali: Alfonso Cimino vicepresidente, Giuseppe Mazzotta consigliere segretario e Angela Muratore tesoriere.