Ospedale Sciacca, La Rocca: “Risolvere criticità in reparto Emodinamica”

sanità

Sospesa l’attività dopo il nuovo guasto dell’unico angiografo disponibile

«Continuano a registrarsi criticità all’Emodinamica dell’ospedale di Sciacca dove è stata sospesa l’attività dopo il nuovo guasto dell’unico angiografo disponibile. Nel frattempo, rimangono fermi i lavori per la realizzazione della seconda sala di Emodinamica. Auspico che il commissario dell’Asp di Agrigento, che sta già lavorando per migliorare i servizi nelle strutture sanitarie della provincia, possa trovare a breve una soluzione definitiva per garantire uno dei servizi fondamentali per il nosocomio saccense». Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.