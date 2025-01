Palma di Montechiaro, al via la riqualificazione del plesso scolastico De Amicis

lavori pubblici

L’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino ha annunciato che sono stati affidati i lavori per la manutenzione del plesso De Amicis, appartenente all’Istituto Comprensivo “Provenzani. Si tratta di un intervento finanziato dal MIUR per un importo di oltre 400 mila euro. I lavori sono stati aggiudicati dalla Sicily Costruzione Srl.«L’edificio – ha precisato Castellino – non presenta nessun problema di sicurezza, si tratta di lavori per riqualificare l’edifico scolastico per rendere la struttura più moderna e confortevole. A seguito di un incontro con il dirigente scolastico Morreale, si è deciso che i lavori inizieranno a fine aprile e non interferiranno con le normali attività didattiche. Sempre più orgoglioso di servire la mia comunità».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA