Palma di Montechiaro, sfregiò il marito con l’acido simulando di essere stata aggredita: giudizio immediato per cinquantenne

La prima udienza è stata fissata per il 9 maggio davanti alla Prima sezione penale del Tribunale di Agrigento

Il Gip di Agrigento, Iacopo Mazzullo, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il giudizio immediato per Silvana Sfortuna, cinquantenne, di Palma di Montechiaro, accusata di avere aggredito con l’acido il marito simulando poi un’aggressione ai suoi danni. La donna è chiamata a rispondere dei reati di calunnia e lesioni con sfregio permanente. La prima udienza è stata fissata per il 9 maggio davanti alla Prima sezione penale del Tribunale. Il difensore dell’imputata, l’avvocato Giuseppe Vinciguerra, potrà chiedere il giudizio abbreviato. Il marito della donna, che ha riportato danni sparsi in tutto il corpo, si costituirà parte civile con l’avvocato Calogero Sferrazza.

