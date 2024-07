“Passaggio della Campana” al Lions Club Agrigento Valle dei Templi: Gaetano Salemi succede a Gioacchino Cimino

club service

Nel corso della cerimonia hanno fatto ingresso tre nuovi soci

Presso il “Resort Scala dei Turchi” di Realmonte, si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, tra il Presidente outcoming Dott. Gioacchino Cimino ed il Presidente incoming Avv. Gaetano Salemi.Presenti alla solenne cerimonia il II Vice Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Dott. Giuseppe Walter Buscema, il Past Governatore Avv. Angelo Collura, la Presidente della X Circoscrizione Prof.ssa Simona Iannicelli, il Presidente della Zona 26 Prof. Francesco Pira ed il Presidente della Zona 26 A.S. 2023/2024 Dott. Giuseppe Caramazza.

Hanno partecipato anche la Delegata distrettuale al service “L’Affido una scelta d’amore” Dott.ssa Maria Antinoro e gli Officer Distrettuali Leo Dott.ssa Marta Castelli ed il Dott. Giuseppe Castelli, oltre al Presidente del Lions Club Zolfare Dott. Calogero Puleri e ad altri Officer di club della Zona 26.Ha portato il proprio saluto il Sindaco del Comune di Realmonte Avv. Santina Lattuca.

Grande l’emozione del Presidente uscente Dott. Gioacchino Cimino che ha ringraziato tutti i Soci per l’affettuosità dimostrata nel corso dell’Anno Sociale appena trascorso, ricordando – anche con un video racconto, tutte la attività di servizio svolte.

Tanta emozione anche nelle parole del Presidente entrante Avv. Gaetano Salemi che, nel ringraziare i soci per la fiducia dimostrata ed il privilegio concessogli, ha sottolineato l’importanza dell’armonia, della collaborazione e del vero spirito di iniziativa lionistica che incentrerà tutta l’attività di servizio dell’Anno Sociale, nel rispetto della continuità con gli anni trascorsi.