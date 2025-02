Paura a Palma di Montechiaro per il crollo di un edificio nel centro storico

il caso

I vigili del fuoco si sono assicurati che sotto le macerie non ci fosse nessuno

Giornata movimentata a Palma di Montechiaro per il crollo di un vecchio fabbricato disabitato in via Tannorella in pieno centro storico. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad escludere che sotto le macerie ci fossero delle persone e degli animali. Dopodiché è cominciato l’intervento della Protezione civile palmese che ha provveduto a rimuovere le macerie ed a mettere in sicurezza la struttura e l’intera zona.

