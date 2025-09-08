Piano straordinario di interventi per Lampedusa: il vertice in videoconferenza con Urso

Nell'Isola

La riunione, che segue la recente visita del ministro sull'isola, ha visto la partecipazione del sindaco, Filippo Mannino, dell’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dei tecnici delle rispettive amministrazioni

Si è svolto in videoconferenza l’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Comune di Lampedusa e Linosa, Invitalia e la Regione Siciliana per fare il punto sullo stato di attuazione del Piano straordinario di interventi per Lampedusa. La riunione, che segue la recente visita del ministro sull’isola, ha visto la partecipazione del sindaco, Filippo Mannino, dell’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dei tecnici delle rispettive amministrazioni. Al centro del confronto, le procedure di gara che Invitalia, in qualità di centrale di committenza, dovrà avviare per dare attuazione al Piano, finanziato con 45 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Gli interventi previsti riguardano la manutenzione e realizzazione di strade e infrastrutture primarie, impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, depositi di carburante, nuovi edifici pubblici e la riqualificazione energetica di quelli esistenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA