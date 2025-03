Pietro Ribecca ancora alla guida del sindacato “Lavoratori Poste” della Cisl Agrigento

sindacati

In occasione dei lavori della quarta assemblea congressuale provinciale dell’organizzazione sindacale, il saccense Pietro Ribecca è stato riconfermato coordinatore territoriale Slp Cisl (Sindacato Lavoratori Poste) della Cisl Agrigento. Un riconoscimento importante per lavoro svolto in questi anni da Ribecca con impegno, dedizione e grande senso di responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori postali della provincia. Compongono la segreteria Emanuele Marrale, segretario aggiunto, e Federica Panneri, segretario organizzativo.