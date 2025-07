Politici nella Commissione, Tar annulla concorso Asp e invia atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti

il caso

Il concorso, bandito nel 2022, era per 7 posti di tecnico sanitario di Radiologia Medica, cat. D

Nel 2022 l’Asp di Agrigento ha bandito un concorso pubblico volto alla copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di tecnico sanitario di Radiologia Medica, cat. D. All’esito della prima prova scritta relativa al suddetto concorso, l’Asp di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alle successive prove. A fronte di ciò, alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione di concorso.

Con il ricorso, gli avvocati Rubino Impiduglia e Gatto hanno rilevato come, nel caso di specie, un Commissario – il dott. Nobile – prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, era stato eletto Consigliere Comunale di Ravanusa; ed ancora hanno dedotto che il Presidente della Commissione – dott. Trigona – successivamente a tale nomina era stato nominato assessore nel Comune di Licata. Pertanto, gli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto hanno rilevato come, nel caso di specie, tali soggetti non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente, entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, sicché, avrebbe dovuto considerarsi palese l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, si sarebbero dovuti ritenere manifestatamente illegittimi tutti gli atti posti in essere dalla stessa.

Con ordinanza del 6 settembre 2024, il Tar ha sospeso gli atti della procedura. Con successiva sentenza dell’1 luglio 2025, il Tar ha annullato gli atti del concorso, rilevando che i ruoli “politici ricoperti da due dei tre commissari della procedura selettiva di cui si discute non consentono di escludere che la titolarità della loro carica politica, svolta in costanza dello svolgimento del concorso, possa aver interferito con il regolare svolgimento della procedura, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti, considerato anche il ristretto numero dei commissari e il limitato ambito territoriale dell’ASP di Agrigento”.