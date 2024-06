Porto Empedocle, celebrata la festa della Marina Militare Italiana

guardia costiera

A fare gli onori di casa è stato il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Antonio Ventriglia

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle unitamente al Gruppo Anmi – Associazione Nazionale Marinai d’Italia “Carmelo Sanfilippo”, hanno celebrato oggi la Festa della Marina Militare Italiana. La manifestazione ha avuto luogo presso il monumento ai Caduti del Mare nel piazzale Marinai d’Italia a Porto Empedocle. La cerimonia è iniziata con il raggruppamento dei partecipanti nel piazzale Marinai d’Italia, un picchetto armato ha reso gli onori militari al prefetto Filippo Romano, alla presenza del sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, di quello di Agrigento Francesco Miccichè e delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Antonio Ventriglia.È seguita la cerimonia dell’alza Bandiera e la deposizione della Corona ai piedi del Monumento ai Caduti del mare. Ai militari e agli intervenuti, è arrivato il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa Dopo la lettura della suggestiva Preghiera del Marinaio, si è proceduto alla consegna dell’onorificenze: Medaglia d’argento al merito di lungo comando al Capitano di Corvetta Giovanni Marco Vindigni; Medaglia d’oro al merito di lungo comando al Primo Luogotenente Angelo Giarratano; Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare per anni 40 al Primo Luogotenente Gaetano Marcello Impiduglia; Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare per anni 40 al Luogotenente Giuseppe Ottavio Buccheri.